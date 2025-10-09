Mayor of Kingstown | Il trailer della quarta stagione
Paramount+ ha svelato il trailer della quarta stagione di Mayor of Kingstown, la serie con protagonista Jeremy Renner. Reduce dal gravissimo infortunio in cui ha rischiato di perdere la vita, il candidato all’Oscar “ Jeremy Renner ” si prepara a tornare su Paramount+ con i nuovi episodi della serie di successo “ Mayor of Kingstown “. La quarta stagione è in arrivo in piattaforma dal 26 ottobre 2025. Guardate qui il trailer di Mayor of Kingstown S4 Altre informazioni su Mayor of Kingstown. MAYOR OF KINGSTOWN è co-creata dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan e da Hugh Dillon. La serie drama è prodotta da Paramount Television Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, esclusivamente per Paramount+. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: mayor - kingstown
Uscita della stagione 4 di mayor of kingstown confermata da paramount
Mayor of kingstown: il thriller di taylor sheridan acclamato da stephen king
Data di uscita della stagione 4 di mayor of kingstown confermata
‘Mayor Of Kingstown’ Season 4 Trailer: Jeremy Renner & Edie Falco Battle For Control In Taylor Sheridan’s Gritty Crime Drama - The trailer for "Mayor of Kingstown" season four teases Jeremy Renner and Edie Falco clashing in Taylor Sheridan’s brutal crime saga. Come scrive theplaylist.net
‘Mayor of Kingstown’ Season 4 Trailer: Jeremy Renner’s Mike Faces Deadly New Challenges” - Paramount+ has released the first trailer for season four of Mayor of Kingstown, showing Jeremy Renner’s Mike McLusky facing new threats in the town he tries to control. Segnala msn.com