Paramount+ ha svelato il trailer della quarta stagione di Mayor of Kingstown, la serie con protagonista Jeremy Renner. Reduce dal gravissimo infortunio in cui ha rischiato di perdere la vita, il candidato all’Oscar “ Jeremy Renner ” si prepara a tornare su Paramount+ con i nuovi episodi della serie di successo “ Mayor of Kingstown “. La quarta stagione è in arrivo in piattaforma dal 26 ottobre 2025. Guardate qui il trailer di Mayor of Kingstown S4 Altre informazioni su Mayor of Kingstown. MAYOR OF KINGSTOWN è co-creata dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan e da Hugh Dillon. La serie drama è prodotta da Paramount Television Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, esclusivamente per Paramount+. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Mayor of Kingstown | Il trailer della quarta stagione