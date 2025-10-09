Maxi sequestro di ovuli di cocaina ed eroina cinque nigeriani in manette
Colpo grosso contro lo spaccio di droga nella notte del 6 ottobre 2025 a Modena. I Carabinieri hanno arrestato in flagranza cinque cittadini nigeriani – tre uomini e due donne, tra i 29 e i 47 anni – dopo aver sequestrato complessivamente circa 13 chili di sostanze stupefacenti.L'operazione è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
