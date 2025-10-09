Maxi operazione della Finanza | sequestrati più di 56mila litri di gasolio

Due automezzi e oltre 56mila litri di gasolio di contrabbando sequestrati e due persone denunciate. Questo è il bilancio di alcuni controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza di Napoli. Le fiamme gialle, in particolare, hanno sequestrato, a Marigliano, due automezzi, oltre 56mila litri di gasolio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it