Maxi operazione della Finanza | sequestrati più di 56mila litri di gasolio
Due automezzi e oltre 56mila litri di gasolio di contrabbando sequestrati e due persone denunciate. Questo è il bilancio di alcuni controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza di Napoli. Le fiamme gialle, in particolare, hanno sequestrato, a Marigliano, due automezzi, oltre 56mila litri di gasolio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
