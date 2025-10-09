Maxi operazione contro gli spacciatori fantasma lungo la Statale 36 | smantellate due bande rivali

Cinque arresti e oltre 10mila dosi di droga vendute tra il 2023 e il 2025: è il bilancio dell’operazione “Mazzacavallo”, che ha smantellato due bande di spacciatori attive nei boschi lungo la Statale 36, tra Molteno, Garbagnate Monastero e Nibionno, zone al confine con il Comasco.L’inchiesta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: spacciatori - fantasma

Meno droga nei boschi: arrestati cinque spacciatori "fantasma" vicino alla Statale 36

