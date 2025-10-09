Maxi furto di uva a Catania sequestrati oltre 1200 kg di frutta | nei guai 4 persone come sono state scoperte

Quattro persone denunciate e oltre 1200 kg di uva sequestrati dalla Polizia di Stato durante i controlli stradali nella provincia di Catania.

In questa notizia si parla di: furto - catania

Maxi furto di uva a Catania, sequestrati oltre 1200 kg di frutta: nei guai 4 persone, come sono state scoperte - Quattro persone denunciate e oltre 1200 kg di uva sequestrati dalla Polizia di Stato durante i controlli stradali nella provincia di Catania. Segnala virgilio.it

