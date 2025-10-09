Mauro Marin il coltello puntato verso di sé e le minacce al padre dell’ex | il vincitore del GF 10 a processo

Ancora guai giudiziari per Mauro Marin, l’ex volto del Grande Fratello 10. Non sembra avere fine la lunga scia di vicende giudiziarie che coinvolge Mauro Marin, il trevigiano 45enne vincitore dell’edizione 2010 del Grande Fratello. Dopo quattro denunce e una condanna per percosse nei confronti dell’ex compagna Jessica Bellei, l’uomo è stato ora rinviato a giudizio per minacce rivolte al padre della donna. Il processo è stato fissato per il 26 gennaio 2026 davanti al Tribunale di Sulmona, dove Marin dovrà rispondere delle nuove accuse. L’episodio durante una videochiamata con il figlio. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, l’episodio si sarebbe verificato durante una delle videochiamate settimanali che Marin ha diritto a effettuare per vedere il figlio avuto con la ex compagna. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Mauro Marin, il coltello puntato verso di sé e le minacce al padre dell’ex: il vincitore del GF 10 a processo

