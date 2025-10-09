Maturità ok all’aumento dei fondi per la formazione dei commissari | fino a 11 milioni dal 2027 Emendamento al Dl Scuola

La fase di conversione parlamentare del Decreto Scuola registra una proposta di modifica significativa agli stanziamenti destinati alle commissioni d'esame della Maturità. L'emendamento 1.31, presentato durante i lavori al Senato, interviene sul comma 7 del provvedimento governativo modificando la dotazione finanziaria del nuovo sistema. La proposta prevede un incremento progressivo delle risorse: per il 2026 restano confermati 3 milioni di euro annui, mentre dal 2027 la cifra salirà a 11 milioni di euro. L'articolo Maturità, ok allaumento dei fondi per la formazione dei commissari: fino a 11 milioni dal 2027. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

