Matteo Salvini torna a Livorno sarà al Mercatino del Venerdì | Vuole un confronto democratico con la città

Matteo Salvini torna a Livorno. Il leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo le contestazioni di martedì scorso 7 ottobre in occasione dell'evento elettorale a palazzo Pancaldi, sarà di nuovo in città. E stavolta l'appuntamento sarà all'aperto, al mercatino del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it