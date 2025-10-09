Matteo Salvini torna a Livorno sarà al Mercatino del Venerdì | Vuole un confronto democratico con la città

Livornotoday.it | 9 ott 2025

Matteo Salvini torna a Livorno. Il leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo le contestazioni di martedì scorso 7 ottobre in occasione dell'evento elettorale a palazzo Pancaldi, sarà di nuovo in città. E stavolta l'appuntamento sarà all'aperto, al mercatino del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

matteo salvini torna livornoSalvini a Livorno, contestazione e scontri: 2 arresti. Meloni: “Attenzione a fomentare le piazze” - Finisce nel caos l’iniziativa della Lega in un grande hotel del lungomare in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Segnala lanazione.it

matteo salvini torna livornoMatteo Salvini raddoppia a Livorno: il vicepremier torna dopo le contestazioni - Il vicepremier Matteo Salvini, leader Lega, torna a Livorno venerdì 10 ottobre, dopo le contestazioni di martedì 7 ottobre per l'evento Lega a Palazzo Pancaldi con i ministri Giorgetti, Loca ... Secondo msn.com

