Matteo Salvini torna a Livorno sarà al Mercatino del Venerdì | Vuole un confronto democratico con la città
Matteo Salvini torna a Livorno. Il leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo le contestazioni di martedì scorso 7 ottobre in occasione dell'evento elettorale a palazzo Pancaldi, sarà di nuovo in città. E stavolta l'appuntamento sarà all'aperto, al mercatino del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: matteo - salvini
Matteo salvini contro mediaset: ecco la verità dietro l’attacco
Matteo Salvini riceve il premio "Italia-Israele 2025", il momento della premiazione – Il video
Matteo Salvini a Catania per parlare di infrastrutture e pace fiscale
A Massa 17 agenti difendono Salvini da 12 manifestanti. È successo ieri a Massa, poco prima dell’arrivo del vicepremier Matteo Salvini, atteso per un comizio elettorale al mercato del centro città. @Snaporaz92 - X Vai su X
È successo ieri a Massa, poco prima dell’arrivo del vicepremier Matteo Salvini, atteso per un comizio elettorale al mercato del centro città. Un gruppetto di cittadini ha provato ad avvicinarsi al gazebo della Lega poco prima dell’arrivo del ministro delle Infrastrut - facebook.com Vai su Facebook
Salvini a Livorno, contestazione e scontri: 2 arresti. Meloni: “Attenzione a fomentare le piazze” - Finisce nel caos l’iniziativa della Lega in un grande hotel del lungomare in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Segnala lanazione.it
Matteo Salvini raddoppia a Livorno: il vicepremier torna dopo le contestazioni - Il vicepremier Matteo Salvini, leader Lega, torna a Livorno venerdì 10 ottobre, dopo le contestazioni di martedì 7 ottobre per l'evento Lega a Palazzo Pancaldi con i ministri Giorgetti, Loca ... Secondo msn.com