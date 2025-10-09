Matteo Salvini cederà la Lombardia a Fratelli d’Italia? La partita per la regione simbolo della Lega

Milano – Matteo Salvini potrebbe cedere la Lombardia a Fratelli d’Italia. La regione che per tre mandati è stata governata dalla Lega potrebbe passare al partito di Giorgia Meloni, in un accordo che ridisegna gli equilibri del centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali. L’apertura arriva dopo l’intesa raggiunta per Campania, Puglia e Veneto, che assegna rispettivamente a Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia, al civico Luigi Lobuono e al leghista Alberto Stefani le candidature. Il testo dell’accordo riconosce al primo partito della coalizione “il diritto a rivendicare la candidatura alla presidenza della Regione Lombardia attualmente governata da Attilio Fontana ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Matteo Salvini cederà la Lombardia a Fratelli d’Italia? La partita per la regione simbolo della Lega

