Mattarella riceve Ministro Esteri Cina Wang Yi al Quirinale – Il video

Open.online | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese e Direttore della Commissione per gli Affari Esteri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, Wang Yi. Era presente all'incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Giorgio Silli. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

