Mattarella riceve Ministro Esteri Cina Wang Yi al Quirinale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese e Direttore della Commissione per gli Affari Esteri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, Wang Yi. Era presente all'incontro il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Giorgio Silli.