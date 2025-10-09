Mattarella all’Italia del Volley | Esempio per i giovani Formidabili ai Mondiali

Roma – Julio Velasco non si accontenta ma rilancia. Dopo la vittoria dei Mondiali di pallavolo maschile, la Nazionale italiana, insieme a quella femminile, reduce anch’essa dal trionfo iridato, è stata ricevuta, mercoledì 8 ottobre, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrarne i successi. “Le motivazioni non vanno allenate, i grandi campioni le hanno anche dopo aver vinto. Abbiamo gli Europei che qualificano per le Olimpiadi e vogliamo vincere il prossimo Mondiale. Se ci si abitua alle vittorie? Se ci si abitua è la volta che si perde”, ha detto Velasco prima di entrare al Quirinale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it