Mattarella a Tallinn per Arraiolos e visita a Base Nato di Amari

Ildenaro.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tallinn, 9 ott. (askanews) – Il vertice Arraiolos tra i capi di Stato non esecutivi dell’Unione europea quest’anno si tiene a Tallinn, in Estonia, il paese baltico tra i più esposti dell’Europa alle tensioni con la Russia. Sergio Mattarella arriverà in serata per incontrare i suoi omologhi e confrontarsi proprio su medioriente e Gaza nella giornata in cui sembra più vicino il Piano di pace predisposto da Trump. Domani mattina si svolgerà la ventesima Riunione dei Capi di Stato del Gruppo Arraiolos con al centro i temi dell’intelligenza artificiale. Il capo dello Stato verrà accolto dal presidente della Repubblica estone Alar Karis prima di partecipare alla sessione di lavoro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

