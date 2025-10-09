MATRICE | Mostra di illustrazioni e poesie

Anconatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 9 ottobre alle 18:30 sarà inaugurata la mostra "Matrice", dove saranno esposte le illustrazioni di Silvia Serrani e le poesie di Caterina Bufarini. Matrice è il risultato di un processo creativo intenso e di un dialogo senza fronzoli che è quello di madre e figlia, del disegno e della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

