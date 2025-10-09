MATRICE | Mostra di illustrazioni e poesie
Giovedì 9 ottobre alle 18:30 sarà inaugurata la mostra "Matrice", dove saranno esposte le illustrazioni di Silvia Serrani e le poesie di Caterina Bufarini. Matrice è il risultato di un processo creativo intenso e di un dialogo senza fronzoli che è quello di madre e figlia, del disegno e della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Primo step dell'allestimento per la mostra "CONFRONTI" , 6 artisti di diversa matrice dialogano . Sabato 4 ottobre alle ore 11:00 presso lo spazio espositivo "STATION GALLERY" Stazione EAV di Castello Di Cisterna. - facebook.com Vai su Facebook
