Matlock | una star licenziata durante le riprese della seconda stagione dopo una presunta violenza sessuale

Un membro del cast della serie drammatica della CBS Matlock è stato licenziato dopo essere stato accusato di violenza sessuale. Al suo debutto nel settembre 2024, Matlock ha riscosso un successo immediato sia tra il pubblico che tra la critica, con un punteggio attuale del 90% su Rotten Tomatoes. A parte qualche dubbio sul fatto che questo potesse essere l'ultimo ruolo di Kathy Bates, che l'attrice ha poi chiarito, Matlock non ha affrontato alcuna controversia o notizia scioccante fino ad ora.