Matematica in pluriclasse | quando l’eterogeneità diventa leva educativa Online il Quaderno delle Piccole Scuole

Orizzontescuola.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel settimo numero della collana Studi, la pubblicazione più recente dei Quaderni delle Piccole Scuole prende in esame un aspetto spesso trascurato: l’insegnamento della matematica in contesti pluriclasse. L’attenzione si concentra sulla necessità di progettare attività che siano sostenibili e significative, capaci di coinvolgere alunni con età e livelli di sviluppo differenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: matematica - pluriclasse

Insegnate matematica nella pluriclasse: l’esperienza delle “Piccole scuole” dell’Indire - L’apprendimento tra pari come risorsa per una didattica nelle classi eterogenee” è il titolo dell’ultimo volumetto pubblicato dall’Indire nella co ... Come scrive tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Matematica Pluriclasse L8217eterogeneit224 Diventa