Masso si stacca improvvisamente e travolge scalatrice | donna muore davanti all'amica a San Vito Lo Capo

La donna, cittadina svizzera, è morta poco dopo l'arrivo dei soccorsi a causa di un arresto cardiaco dovuto alle gravissime lesioni a un braccio e una gamba. Nel momento della tragedia era ferma e stava facendo da sicura alla compagna di cordata, il masso però si è staccato improvvisamente colpendola in pieno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

