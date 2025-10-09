Massimo Mota AGCI | La cooperativa la risposta alla rassegnazione Serve tornare a credere nel fare insieme
“La cooperativa deve essere la risposta alla rassegnazione, dobbiamo tornare a credere nel fare insieme”. È una visione che intreccia radici e futuro quella di Massimo Mota, nuovo presidente nazionale dell’AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane), eletto lo scorso maggio durante il XXVI Congresso dell’associazione. Un nuovo mandato fondato su partecipazione, solidarietà, innovazione e rappresentanza, con . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: massimo - mota
