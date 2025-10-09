Massimo Lovati | Temo di essere licenziato dai Sempio Le mie parole? Non ero io a parlare ma il personaggio di una fiction

Leggo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Lovati potrebbe essere licenziato dai Sempio dopo le parole rilasciate a Fabrizio Corona. È lo stesso avvocato a dichiararlo a MattinoCinque. «Penso che potrebbero sollevarmi. 🔗 Leggi su Leggo.it

massimo lovati temo di essere licenziato dai sempio le mie parole non ero io a parlare ma il personaggio di una fiction

© Leggo.it - Massimo Lovati: «Temo di essere licenziato dai Sempio. Le mie parole? Non ero io a parlare, ma il personaggio di una fiction»

In questa notizia si parla di: massimo - lovati

Garlasco, Massimo Lovati si gioca il jolly: "Quei soldi per le marche da bollo"

Delitto di Garlasco, la teoria di Massimo Lovati sulla morte di Chiara Poggi e il mistero di Vigevano

Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati torna sul mistero di Vigevano: "Non escludo di essermi sbagliato"

massimo lovati temo essereMassimo Lovati: «Temo di essere licenziato dai Sempio. Le mie parole? Non ero io a parlare, ma il personaggio di una fiction» - Massimo Lovati potrebbe essere licenziato dai Sempio dopo le parole rilasciate a Fabrizio Corona. Si legge su msn.com

massimo lovati temo essereMassimo Lovati scarica su Corona: "Quando mi ha intervistato ero ubriaco" - Nelle ultime ore, l’avvocato di Andrea Sempio è finito al centro di una vera e propria ... Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Massimo Lovati Temo Essere