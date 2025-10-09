Massimo Lovati l' avvocato di Sempio si difende | Corona mi ha tradito non so cosa ho detto a furia di bere

Corona non perdona. Ancora una volta qualcuno è finito nella rete dell'ex re dei paparazzi. Peccato che stavolta si tratti di Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, unico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Massimo Lovati, l'avvocato di Sempio si difende: «Corona mi ha tradito, non so cosa ho detto a furia di bere»

Garlasco, Massimo Lovati si gioca il jolly: "Quei soldi per le marche da bollo"

Delitto di Garlasco, la teoria di Massimo Lovati sulla morte di Chiara Poggi e il mistero di Vigevano

Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati torna sul mistero di Vigevano: "Non escludo di essermi sbagliato"

“Corona mi ha tradito, a furia bere non so cos’ho detto. Mi ha detto: ‘Tu sei Jerry La Rana’ e mi ha proposto un film”: parla l’avvocato di Andrea Sempio - Massimo Lovati racconta i retroscena dell'intervista a "Falsissimo" e accusa Corona: "Mi ha offerto da bere per farmi parlare" ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati indagato per diffamazione. Il legale di Sempio querelato dallo studio Giarda che difese Stasi - L'avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco, è indagato per diffamazione verso lo studio Giarda che difese Alberto Stasi ... Da ilfattoquotidiano.it