PERGOLA La città dei bronzi vale già per questo una visita, se poi ci aggiungiamo che qui, a Pergola, si apre la stagione delle fiere del bianco pregiato (una grande stagione a quanto pare) ecco che non ci resta che metterci in auto e vivere un fine settimana squisito sotto tutti gli aspetti. Tra i testimoni più autorevoli di questo cibo prelibato, c’è Massimo Biagiali, figlio d’arte (sua mamma Efresina Rosichini è stata una delle più grandi cuoche italiane) che lo consiglia "tagliato a lamelle su uova o pasta all’uovo rigorosamente legata con fonduta di burro (il bianco non ama l’olio) e parmigiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Massimo Biagiali "cucina" Pergola. Consigli utili per gustare il tartufo