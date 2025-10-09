Massicci raid russi su Sumy | 3 morti

3.34 Almeno tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in "massicci" attacchi con droni e bombe guidate iniziati ieri sera sulla regione ucraina di Sumy. Lo rende noto il governatore Oleh Hryhorov,citato dai media di Kiev. Le bombe hanno colpito le comunità di Stepanivka, Mykolaivka, Velyka Pysarivka, Bilopillia, Komyshankae Sumy. Le vittime sono tre uomini di 40, 65 e 66 anni. Il volume didroni nemici spiegano le autorità locali ha sopraffatto le unità di difesa aerea ucraine, che non sono state in grado di intercettarli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it