Massacrata a colpi di pistola davanti al nipote 12enne | Clelia uccisa dall’ex marito
Era l'ora in cui le serrande dei negozi cominciano ad abbassarsi e il traffico del rientro rallenta le strade del paese. Una quiete quotidiana, spezzata all'improvviso dal suono secco di più colpi di pistola. La gente si è voltata di scatto, qualcuno ha urlato, altri si sono rifugiati nei portoni vicini. In pochi istanti, la paura ha avvolto tutto: una donna riversa sull'asfalto, un'ombra che fugge, il rumore di una vita spezzata. Dietro quel gesto c'era una storia lunga, fatta di ferite che il tempo non aveva rimarginato. Un legame finito da anni, ma mai davvero chiuso, fino a trasformarsi in tragedia.
