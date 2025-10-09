Marwan Barghouti | chi è il prigioniero più importante per Israele e qual è il suo ruolo nel conflitto
Da anni, il nome di Barghouti era passato in secondo piano nelle cronache israeliane. Hamas, però, sembra non averlo affatto dimenticato, tanto da averne chiesto la liberazione immediata nell'ambito dell'accordo di pace. Possibilità immediatamente negata da Israele.
Gaza, Arab Barghouti: "Vedere mio padre Marwan dopo 3 anni nel video del fascista Ben-Gvir è stato uno choc, Israele Stato terrorista"
I negoziati per la pace a Gaza, tra minacce di "spargimenti di sangue" e richieste: perché si parla di Marwan Barghouti
Marwan Barghouti, chi è il prigioniero palestinese e perché Israele non vuole consegnarlo ad Hamas
#MedioOriente L'ufficio di #Netanyahu ha dichiarato che Marwan Barghouti non verrà rilasciato nell'ambito dell'accordo con Hamas su Gaza.
Israele e Hamas si sono scambiati "liste di prigionieri da rilasciare", ha dichiarato all'Afp un leader di Hamas. "L'ottimismo prevale tra tutte le parti" nei colloqui su Gaza. Israele ha posto però il veto al rilascio di Marwan Barghouti e Ahmad Saadat nello scam
Marwan Barghouti, chi è il prigioniero palestinese che Israele non vuole consegnare ad Hamas? E perchè? - Israele ha firmato l'accordo con Hamas, acconsentendo al rilascio di un numero ampissimo di detenuti nelle carceri dello Stato ebraico.
Chi è Marwan Barghuti, il prigioniero palestinese in cima alla lista di Hamas. Le trattative e il veto di Netanyahu - È l'uomo che nessuno vorrebbe veramente libero, ma che tutti acclamano come trofeo.