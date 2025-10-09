Marwan Barghouti chi è il prigioniero palestinese e perché Israele non vuole consegnarlo ad Hamas
Israele ha firmato l'accordo con Hamas, acconsentendo al rilascio di un numero ampissimo di detenuti nelle carceri dello Stato ebraico. Si tratterebbe di 1950 prigionieri palestinesi, in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: marwan - barghouti
Gaza, Arab Barghouti: "Vedere mio padre Marwan dopo 3 anni nel video del fascista Ben-Gvir è stato uno choc, Israele Stato terrorista"
I negoziati per la pace a Gaza, tra minacce di "spargimenti di sangue" e richieste: perché si parla di Marwan Barghouti
Per portare avanti il processo di pace, occorre cambiare la leadership sia di Israele che dei palestinesi. L’eventuale rilascio (immediato o in step successivi) di Marwan Barghouti aiuterebbe la seconda parte, invece in Israele arriveranno presto le elezioni. - X Vai su X
Israele e Hamas si sono scambiati "liste di prigionieri da rilasciare", ha dichiarato all'Afp un leader di Hamas. "L'ottimismo prevale tra tutte le parti" nei colloqui su Gaza. Israele ha posto però il veto al rilascio di Marwan Barghouti e Ahmad Saadat nello scam - facebook.com Vai su Facebook
Marwan Barghouti, chi è il prigioniero palestinese che Israele non vuole consegnare ad Hamas? E perchè? - Israele ha firmato l'accordo con Hamas, acconsentendo al rilascio di un numero ampissimo di detenuti nelle carceri dello Stato ebraico. Lo riporta ilmessaggero.it
Chi è Marwan Barghuti, il prigioniero palestinese in cima alla lista di Hamas. Le trattative e il veto di Netanyahu - È l’uomo che nessuno vorrebbe veramente libero, ma che tutti acclamano come trofeo. Segnala msn.com