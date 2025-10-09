Marvel pronta al ritorno di Kang? Jonathan Majors | Non posso dire nulla ma tutto è possibile nel Multiverso
Si torna a parlare del possibile ritorno di Kang il conquistatore nell'MCU, anche se l'interprete del villain non si sbottona. Fino a poco tempo fa un ritorno di Jonathan Majors nei panni di Kang sarebbe stato impensabile, ma dopo che l'attore ha risulto i suoi problemi con la legge sembra riaprirsi per lui uno spiraglio nel mondo Marvel. Interrogato su una possibile nuova apparizione del villain mutiversale dal Sun, Majors ha ammesso di "non poter dire nulla", ma secondo il magazine non sarebbe riuscito a nascondere un sorriso. Quando gli è stato chiesto se qualcosa bollisse in pentola, Majors ha risposto: "Beh, è??un Multiverso, quindi c'è sempre qualcosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: marvel - pronta
? Yelena Belova pronta a brillare nell’MCU! Ruolo chiave in Spider-Man: Brand New Day e nei prossimi Avengers. Scopri tutti i dettagli sul suo ritorno e sulle nuove avventure nell’articolo. #YelenaBelova #FlorencePugh #MarvelStudios - facebook.com Vai su Facebook
Marvel, Jonathan Majors sarà di nuovo Kang? 'Non posso dire niente' - Jonathan Majors non ha chiuso alla possibilità di un ritorno nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Kang il Conquistatore ... Da cinema.everyeye.it
Avengers: Doomsday, tutti i film e le serie Marvel in uscita prima del ritorno dei Vendicatori - Ora che il film sui Fantastici 4 ha inaugurato la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, scopriamo quali altri progetti arriveranno al cinema e in streaming prima dell'uscita del crossover Ora che il ... Lo riporta movieplayer.it