Marvel pronta al ritorno di Kang? Jonathan Majors | Non posso dire nulla ma tutto è possibile nel Multiverso

Si torna a parlare del possibile ritorno di Kang il conquistatore nell'MCU, anche se l'interprete del villain non si sbottona. Fino a poco tempo fa un ritorno di Jonathan Majors nei panni di Kang sarebbe stato impensabile, ma dopo che l'attore ha risulto i suoi problemi con la legge sembra riaprirsi per lui uno spiraglio nel mondo Marvel. Interrogato su una possibile nuova apparizione del villain mutiversale dal Sun, Majors ha ammesso di "non poter dire nulla", ma secondo il magazine non sarebbe riuscito a nascondere un sorriso. Quando gli è stato chiesto se qualcosa bollisse in pentola, Majors ha risposto: "Beh, è??un Multiverso, quindi c'è sempre qualcosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

