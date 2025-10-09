Martina De Ioannon contro Ciro Solimeno dopo la rottura | Ora è il momento vittima solo così si hanno consensi

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex tronista di Uomini e Donne interviene su Tik Tok rispondendo a un'utente che aveva speso parole di apprezzamento verso il suo ex fidanzato: "Fosso scansato, meriti di meglio, lei non ti merita.tutto da copione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: martina - ioannon

Uomini e Donne, Martina De Ioannon replica alle critiche sui presunti ritocchini estetici

Martina De Ioannon sull’uso della chirurgia: “Mi dicono che ho la plastica in faccia, ma ho rifatto solo il naso”

Uomini e Donne, Ciro Solimeno è un fiume in piena: sbotta contro le critiche alla sua relazione con Martina De Ioannon

martina de ioannon controUomini e donne, Martina contro Ciro dopo la rottura: 'Momento vittima per i consensi' - Duro commento da parte di Martina per rispondere a chi si sta schierando dalla parte di Ciro dopo la fine della loro storia d'amore ... Da it.blastingnews.com

martina de ioannon controUomini e Donne, Martina De Ioannon sminuisce la storia con Ciro? I like sospetti/ Fan in rivolta - Martina De Ioannon scatena il caos con alcuni like: cosa sta succedendo con Ciro Solimeno ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Martina De Ioannon Contro