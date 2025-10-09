Marte torna con il singolo verdeleopardo un invito a lasciarsi andare

Spettacolo.eu | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marte torna con il singolo Verdeleopardo, il primo assaggio di un EP di prossima uscita. Marte torna con il singolo Verdeleopardo, fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 10 ottobre, con la distribuzione di The Orchard. Scritto insieme a Kimerica, che ha curato la produzione, è il primo assaggio di un EP di prossima uscita. Verdeleopardo invita l’ascoltatore a lasciarsi andare e a prendere consapevolezza che non tutte le relazioni sono fatte per durare nel tempo e che, a volte, va bene anche essere elementi instabili. Con il suo ritmo coinvolgente e con un animo ribelle, il testo descrive un amore fatto di sguardi, di intese immediate e di emozioni a cui cedere senza pentimento. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

marte torna con il singolo verdeleopardo un invito a lasciarsi andare

© Spettacolo.eu - Marte torna con il singolo verdeleopardo, un invito a lasciarsi andare

In questa notizia si parla di: marte - torna

Jon Spencer torna in tour con 'Sick of being sick' allo Spazio Marte

Jon Spencer torna in tour con 'Sick of being sick' allo Spazio Marte

A Campo di Marte torna la storica Rionalissima con la 39°edizione

Cerca Video su questo argomento: Marte Torna Singolo Verdeleopardo