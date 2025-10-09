Marte torna con il singolo verdeleopardo un invito a lasciarsi andare
Marte torna con il singolo Verdeleopardo, il primo assaggio di un EP di prossima uscita. Marte torna con il singolo Verdeleopardo, fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 10 ottobre, con la distribuzione di The Orchard. Scritto insieme a Kimerica, che ha curato la produzione, è il primo assaggio di un EP di prossima uscita. Verdeleopardo invita l’ascoltatore a lasciarsi andare e a prendere consapevolezza che non tutte le relazioni sono fatte per durare nel tempo e che, a volte, va bene anche essere elementi instabili. Con il suo ritmo coinvolgente e con un animo ribelle, il testo descrive un amore fatto di sguardi, di intese immediate e di emozioni a cui cedere senza pentimento. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: marte - torna
Jon Spencer torna in tour con 'Sick of being sick' allo Spazio Marte
Jon Spencer torna in tour con 'Sick of being sick' allo Spazio Marte
A Campo di Marte torna la storica Rionalissima con la 39°edizione
Spazio Marte. Wet Leg · CPR. Dopo il successo della scorsa edizione, il CompleMarte è pronto a tornare con un programma ricco di iniziative e appuntamenti da non perdere. Il Festival dI Arti Visive di Cesena ti aspetta venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 ott - facebook.com Vai su Facebook
Immaginate droni così lanciati su Marte da astronauti per esplorare una zona per scoprire se è pericolosa e poi il drone torna indietro nella tuta - X Vai su X