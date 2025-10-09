L a puntata precedente di La ricetta della felicità si era conclusa con una rivelazione shock: Susanna confessa a Marta che sua figlia Asia è figlia di Enrico. Marta è sconvolta e vorrebbe tornare a Milano, ma si rende conto che a Marina di Romagna ho trovato una famiglia e che vuole aiutare l’amica a risollevare la china con l’apertura della Rotonda. Nella puntata di stasera 9 ottobre (alle 21.30 su Rai 1 ) Giovà si mette al lavoro per riportare la balera a lucido e inaugurarla alla grande con un’esibizione di Orietta Berti. Riuscirà a portare a termine il suo piano? Greta e Asia stanno diventando amiche per la pelle, e Giacomo diventa l’angelo custode di Marta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Marta e Susanna non portano rancore e uniscono le forze per riportare ai vecchi fasti la balera e realizzare un sogno