Marsiglia-Napoli la premiazione della gara di ultracycling | i vincitori

Napolitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani venerdì 10 ottobre alle 14.00, presso Palazzo San Giacomo, si terrà la cerimonia di premiazione della gara di ultracycling Marseille-Napoli, partita domenica 5 ottobre da Marsiglia con 260 ciclisti per una prova di ultra-ciclismo che collega le due città simbolo del Mediterraneo per 1.322. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

