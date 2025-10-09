Marotta sull’EFC | Riaccogliamo positivamente il Barcellona Futuro calcio europeo? Mi aspetto questo

Inter News 24 Le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, sulla sua entrata nell’EFC che è appena avvenuta ufficialmente. I dettagli. Giuseppe Marotta, presidente e CEO dell’ Inter, ha parlato a Sky Sport del futuro del calcio europeo. NUOVO RUOLO NELL’EFC – Posso portare la mia esperienza, rappresentare un club importante in un contesto dove l’Inter ha un ruolo da protagonista è sicuramente una grande soddisfazione. RIENTRO BARCELLONA – Sì, è un atto spontaneo. Da parte del Barcellona c’è un sentimento molto positivo nei confronti di questa organizzazione. Noi abbiamo accolto con grande entusiasmo il ritorno di un grande club, è importante averlo all’interno dell’organismo. 🔗 Leggi su Internews24.com

