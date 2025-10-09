Marotta sull’EFC | Riaccogliamo positivamente il Barcellona Futuro calcio europeo? Mi aspetto questo
Inter News 24 Le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, sulla sua entrata nell’EFC che è appena avvenuta ufficialmente. I dettagli. Giuseppe Marotta, presidente e CEO dell’ Inter, ha parlato a Sky Sport del futuro del calcio europeo. NUOVO RUOLO NELL’EFC – Posso portare la mia esperienza, rappresentare un club importante in un contesto dove l’Inter ha un ruolo da protagonista è sicuramente una grande soddisfazione. RIENTRO BARCELLONA – Sì, è un atto spontaneo. Da parte del Barcellona c’è un sentimento molto positivo nei confronti di questa organizzazione. Noi abbiamo accolto con grande entusiasmo il ritorno di un grande club, è importante averlo all’interno dell’organismo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Beppe Marotta in Comune dopo l’inchiesta sull’urbanistica di Milano: quale potrebbe essere il destino di San Siro
Vlahovic Inter, Marotta dietro al mancato rinnovo con la Juve? Il clamoroso retroscena sull’attaccante serbo
Zazzaroni su Lookman: «La verità sull’offerta dell’Inter, solo Marotta e Ausilio conoscono i margini. Intanto il Napoli…»
Marotta: "Pio Esposito è un grande talento, per diventare un campione deve crescere e restare umile" - Un risultato sicuramente di prestigio per un ragazzo di soli vent'anni che, come sottolineato dal numero uno della società nerazzurra, deve ancora maturare per confermare quanto di buono sin qui fatto ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it
