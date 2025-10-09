Marotta nell’executive Board della EFC | Rappresentare l’Inter a questo livello è…
Marotta. Giuseppe Marotta, Presidente e CEO dell’ Inter, è stato ufficialmente eletto tra i membri dell’ Executive Board dell’European Football Clubs (EFC), la nuova denominazione dell’ex ECA. L’elezione è avvenuta durante l’Assemblea Generale tenutasi a Roma, dove Marotta è stato scelto come rappresentante per l’ Italia. Un riconoscimento importante, che consolida ulteriormente il peso del club nerazzurro nei tavoli decisionali del calcio europeo. Al termine dell’incontro, Marotta ha espresso tutta la sua soddisfazione per il nuovo incarico: “ Rappresentare un club prestigioso come l’Inter in un contesto così rilevante è una grande soddisfazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Marotta nel board EFC: “Soddisfazione rappresentare l’Inter in un contesto rilevante” - Marotta è stato eletto tra i membri dell'ex ECA nell'Assemblea Generale che si è tenuta a Roma come rappresentante per l'Italia ... Da msn.com
Inter, Marotta nominato nell'Executive Board dell'EFC - Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, è stato nominato nell'Executive Board dell'associazione European Football Clubs come rappresentante dell'Italia nel corso dell'Assemblea Generale tenutasi a ... Lo riporta sport.sky.it