Marotta eletto nell’executive board dell’European Football Clubs

Lettera43.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Marotta rappresenterà l’Italia all’interno dellEuropean Football Clubs, l’associazione delle squadre europee. Il presidente e ceo dell’Inter è stato eletto nellexecutive board durante l’assemblea generale dell’EFC a Roma. Prenderà il posto dell’ex ad nerazzurro Alessandro Antonello, oggi all’Olympique Marsiglia. Marotta ha così commentato la nomina: «Rappresentare un Club importante in un contesto dove l’Inter ha un ruolo rilevante è sicuramente una grande soddisfazione. Ritengo che il calcio italiano sia una componente importante del calcio europeo, soprattutto ci deve essere un maggior dialogo perché ormai tra Europa e Italia c’è una simbiosi naturale e fisiologica e questo deve portare a una salvaguardia di quello che è il nostro fenomeno che dobbiamo difendere da tutti i punti di vista». 🔗 Leggi su Lettera43.it

