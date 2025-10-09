Mario Giuliacci ricorda Paolo Sottocorona | Dispiaciuto per la sua morte improvvisa meteorologo appassionato e serio

Mario Giuliacci ricorda il meteorologo Paolo Sottocorona, morto a 77 anni. Lo ricorda come un professionista che affrontava il suo lavoro con serietà e passione ed evitava previsioni meteo "allarmistiche e terroristiche". Per due anni hanno lavorato insieme a La7: "Mi dispiace enormemente per la sua morte". 🔗 Leggi su Fanpage.it