Mario Biondo la battaglia vinta e la rabbia della famiglia per il caso chiuso | ‘Non ci fermeremo’
Caso Mario Biondo, la giustizia spagnola ammette gli errori ma non riapre l’inchiesta: “Non fu suicidio, ma non si indagherà”. Dodici anni dopo la morte del cameraman Mario Biondo, trovato impiccato nel suo appartamento di Madrid nel maggio 2013, il suo nome torna a scuotere i tribunali spagnoli. L’ Audiencia Provincial di Madrid ha riconosciuto che le indagini sulla morte del giovane palermitano furono superficiali e viziate da negligenze, ammettendo per la prima volta che la pista del suicidio non è l’unica plausibile. Eppure, nonostante questa svolta, il caso non sarà riaperto: “Il fatto è passato in giudicato”, scrivono i giudici nella loro ordinanza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
