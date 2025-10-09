Marinozzi | Spinazzola sorprende anche con azioni non appartenenti al suo repertorio tecnico

Leonardo Spinazzola è a tutti gli effetti un calciatore rinato, ritrovatosi dopo un lungo periodo di appannamento dovuto al serissimo infortunio al tendine d’Achille occorso durante Euro 2021. Adesso, per il Napoli è diventato fondamentale, come ha prontamente sottolineato il giornalista Andrea Marinozzi. Le parole di Marinozzi su Spinazzola. Sul suo canale YouTube, Marinozzi ha spiegato: «Spinazzola sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel progetto di Conte, soprattutto considerando l’elevata concentrazione di giocatori nel cuore del Napoli. Con De Bruyne e McTominay a centrocampo e Politano, Anguissa e Di Lorenzo che agiscono a destra, la corsia sinistra diventa praticamente tutta sua, costringendolo spesso a ricorrere a iniziative individuali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

