Marino sicuro | Scudetto? Il Napoli è favorito ma l’Inter può giocarsela in questo modo

Inter News 24 Le parole di Pierpaolo Marino, dirigente sportivo, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Pierpaolo Marino, dirigente sportivo di lungo corso ed ex direttore generale di club come Napoli e Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Stile Tv per analizzare la situazione attuale della Serie A. Il suo intervento si è concentrato soprattutto sulla lotta scudetto, con un focus particolare sulle prestazioni e sulla continuità di Napoli e Inter, due delle principali candidate alla corsa Scudetto in questa stagione. LOTTA SCUDETTO – Ha migliorato le alternative, oggi il Napoli si può permettere di far subentrare De Bruyne e Spinazzola e quindi cambiare la partita con giocatori dalla panchina e poi con i tanti infortuni sta facendo fronte molto bene alle esigenze della classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marino sicuro: «Scudetto? Il Napoli è favorito, ma l’Inter può giocarsela in questo modo»

In questa notizia si parla di: marino - sicuro

Marino è sicuro: «Vlahovic decide le sorti del mercato della Juve! Al suo posto vedrei bene lui». La sua analisi colpisce

Napoli, Marino sicuro: “Vi dico qual è il vero obiettivo di Conte”

Marino ha avuto parole di stima per lui e si è detto sicuro che le cose andranno ancora meglio quando l’attaccante ex Cerignola si sbloccherà - facebook.com Vai su Facebook

Lotta Scudetto, Marino: "Napoli favorito, ma l'Inter e altre tre squadre possono lottare fino in fondo" - Pierpaolo Marino è intervenuto sulle frequenze di Stile Tv, soffermandosi sulla lotta al vertice con particolare occhio analitico nei confronti del Napoli: "Ha migliorato le ... Riporta msn.com

Marino sul Napoli: "Mi intrigano Beukema e Lang. E Hojlund può tornare quello di Bergamo" - “Non so se questo è il miglior Napoli dell’era De Laurentiis, non dimentichiamo le qualità di quello che ha vinto lo scudetto. tuttomercatoweb.com scrive