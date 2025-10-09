Marino da Montevarchi L’interesse per l’artista varca i confini nazionali

Arezzo, 09 ottobre 2025 – Dopo il grande successo della mostra “Marino Parigi Pittore” tenutasi a Montevarchi, l’interesse per l’artista conosciuto come “Marino da Montevarchi” ha varcato i confini nazionali. Alcune copie del catalogo dell’esposizione, curato e realizzato da Marcello Bossini con la collaborazione di Alessia Lenzi, sono state richieste da LibrArte di Firenze per essere inviate in Canada e negli Stati Uniti, dove hanno destato curiosità tra gli addetti ai lavori e gli appassionati d’arte. Una decina di cataloghi sono partiti verso il Nord America, segno tangibile dell’attenzione crescente verso la figura di Parigi, pubblicitario e illustratore innovativo del Novecento, ancora oggi poco conosciuto nella sua terra d’origine ma capace di suscitare interesse oltre oceano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

