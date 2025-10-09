Marigliano sequestrati 56mila litri di gasolio di contrabbando

Due automezzi e una cisterna posti sotto sequestro a Marigliano, in provincia di Napoli. Denunciati l’autista di un tir romeno e il legale rappresentante di una società italiana. Maxi sequestro di carburante nel Napoletano. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli ha intercettato a Marigliano oltre 56mila litri di gasolio di contrabbando, due . 🔗 Leggi su 2anews.it

