Marigliano sequestrati 56mila litri di gasolio di contrabbando | due denunciati

Primacampania.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MARIGLIANO (Napoli), 9 OTTOBRE 2025 – Operazione della Guardia di Finanza di Napoli contro i traffici illeciti di carburante. I militari del Comando Provinciale hanno sequestrato oltre 56mila litri di gasolio di contrabbando, due automezzi e una cisterna, denunciando due persone per ricettazione e violazione alla normativa sulle accise. L’intervento, condotto dal Gruppo di Nola, è avvenuto in un’area di parcheggio privata nel territorio di Marigliano, dove le Fiamme Gialle hanno individuato un autoarticolato telonato con targa romena. Il mezzo trasportava 28mila litri di gasolio in “cubotti” da mille litri, scortati da documentazione di trasporto contraffatta. 🔗 Leggi su Primacampania.it

