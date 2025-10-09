Maria Rosaria Boccia alla Albanese | Non farti usare dall' opposizione
«L'adorazione è un prestito che si revoca, il rispetto è un capitale che si costruisce nel tempo. Io non ho mai avuto contatti con la sinistra, né ho chiesto aiuti a nessuno, ma sono stata ugualmente utilizzata, e ho imparato sulla mia pelle che, se non resti vigile, diventi strumento di chi non ha argomenti. Per questo dico all'Albanese di turno, stai attenta, non cadere nella trappola. Non farti usare dall'opposizione solo perché serve una bandiera momentanea. Rimani libera, come ho fatto io». Dopo mesi di silenzio, torna a parlare Maria Rosaria Boccia. Possiamo dire che in due giorni ha fatto meglio dell'opposizione in due anni? «È un'affermazione che molti hanno condiviso, anche autorevoli commentatori come Padellaro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
