Mare | Zanetti Confitarma ‘Necessario rafforzare leadership Italia su Blue Economy’

(Adnkronos) – "Il mare non è soltanto uno spazio geografico, è la grande infrastruttura naturale che connette mercati, alimenta produzioni industriali e favorisce l'innovazione tecnologica", ha esordito così il presidente di Confitarma, Mario Zanetti, durante il suo intervento all'evento "Shipday25. Blue to Blue", che si sta tenendo presso l'auditorium della Tecnica di Confindustria a Roma.