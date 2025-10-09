Mare | Zanetti Confitarma ‘Necessario rafforzare leadership Italia su Blue Economy’
(Adnkronos) – "Il mare non è soltanto uno spazio geografico, è la grande infrastruttura naturale che connette mercati, alimenta produzioni industriali e favorisce l’innovazione tecnologica”, ha esordito così il presidente di Confitarma, Mario Zanetti, durante il suo intervento all’evento “Shipday25. Blue to Blue”, che si sta tenendo presso l’auditorium della Tecnica di Confindustria a Roma. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: mare - zanetti
Porta Schiavonia, Forlì L.Zanetti - facebook.com Vai su Facebook
Nautica, Zanetti (Confitarma): "Economia del mare vale 10% Pil" - Parliamo di un cluster che vale oltre il 10% del Pil, circa 180 miliardi di valore aggiunto e conta oltre 1 ... Si legge su adnkronos.com
Zanetti (Confitarma), 15 luglio position paper per economia mare - "Confindustria presenterà il 15 luglio un position paper con le proposte concrete per l'economia del mare". Scrive ansa.it