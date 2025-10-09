Uno dei più importanti locali della riviera romagnola ed un esponente di Fratelli d’Italia, stanno dando vita ad una polemica tanto curiosa quanto inusuale. Accade a Cesenatico, dove nei giorni scorsi il Maré, il noto stabilimento balneare e ristorante sul molo di Levante di proprietà della famiglia Zaccheroni, ha pubblicato un post sulla pagina social, dove ha scritto "il Maré chiude il martedì ed il mercoledì. Meloni: Decisione al solo scopo di mettere in difficoltà il Governo". A quel punto oltre settecento persone hanno meso dei like, oltre duecentoquaranta hanato (chi a favore e chi contro), e ci sono state anche delle condivisioni del post. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marè, post richiama la Meloni. Disappunto di FdI