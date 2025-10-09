Marè post richiama la Meloni Disappunto di FdI
Uno dei più importanti locali della riviera romagnola ed un esponente di Fratelli d’Italia, stanno dando vita ad una polemica tanto curiosa quanto inusuale. Accade a Cesenatico, dove nei giorni scorsi il Maré, il noto stabilimento balneare e ristorante sul molo di Levante di proprietà della famiglia Zaccheroni, ha pubblicato un post sulla pagina social, dove ha scritto "il Maré chiude il martedì ed il mercoledì. Meloni: Decisione al solo scopo di mettere in difficoltà il Governo". A quel punto oltre settecento persone hanno meso dei like, oltre duecentoquaranta hanato (chi a favore e chi contro), e ci sono state anche delle condivisioni del post. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Meloni rilancia post contro Kirk: questo è il clima anche in Italia - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rilancia su X un'immagine pubblicata nelle storie del profilo Instagram di Osa nazionale (Opposizione Studentesca d'Alternativa) ... Segnala notizie.tiscali.it
Meloni: «Moralizzatori zitti su ignobile post di Kirk a testa in giù. Le minacce si moltiplicano, noi non abbiamo paura» - «Le minacce si moltiplicano man mano che dimostriamo di saper governare questa nazione, ma non abbiamo paura». Lo riporta ilgazzettino.it