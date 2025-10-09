Marè post richiama la Meloni Disappunto di FdI

Uno dei più importanti locali della riviera romagnola ed un esponente di Fratelli d’Italia, stanno dando vita ad una polemica tanto curiosa quanto inusuale. Accade a Cesenatico, dove nei giorni scorsi il Maré, il noto stabilimento balneare e ristorante sul molo di Levante di proprietà della famiglia Zaccheroni, ha pubblicato un post sulla pagina social, dove ha scritto "il Maré chiude il martedì ed il mercoledì. Meloni: Decisione al solo scopo di mettere in difficoltà il Governo". A quel punto oltre settecento persone hanno meso dei like, oltre duecentoquaranta hanato (chi a favore e chi contro), e ci sono state anche delle condivisioni del post. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

