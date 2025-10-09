Mare Crosetto | Fare sinergia con armatori per creare ricchezza con Blue economy
(Adnkronos) – "Questa è l’epoca in cui buttare giù muri e cercare di fare alleanze. È il tempo di cercare di individuare percorsi in cui andare avanti insieme. Per cui sta alla difesa capire che una nave della Marina fa sempre il bene del paese quando garantisce le rotte di negazione del Mar Rosso ”. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: mare - crosetto
Il relitto israeliano in mare: "Non è militare". Crosetto: "Forse legato al lancio di un satellite". Sminatori in azione a Lampedusa
Crosetto: Governo condanna attacchi alla Flotilla, inaccettabile colpire civili in mare aperto – Il video
#SenzaMare. Non si capisce, a questo punto, il senso della missione di Nave Alpino a fianco della Flotilla. Il ministro Crosetto aveva spiegato, giorni fa, alle Camere: «È una nave inviata per intervenire eventualmente in soccorso dei nostri cittadini». Comprens - facebook.com Vai su Facebook
Crosetto: “Si rischiano effetti drammatici”. Flotilla spiata dai droni. La paura è che Israele intercetti in alto mare, con abbordaggio e arresto dei partecipanti. @amantovani71 - X Vai su X
Mare, Crosetto: "Fare sinergia con armatori per creare ricchezza con Blue economy" - "Questa è l’epoca in cui buttare giù muri e cercare di fare alleanze. Riporta adnkronos.com
L'allarme di Crosetto alla Camera: "Clima preoccupante, si accetti di portare gli aiuti a Cipro" - “Azioni di questo tipo, condotte contro unità civili in mare aperto, sono totalmente inaccettabili”. Si legge su iltempo.it