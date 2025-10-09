Marco Masini a Sanremo in coppia con Fedez? Per l’Ariston ci vuole un progetto Carriera? Alti e bassi ma sono qui

Milano – Se Marco Masini è sincero nel negare le voci di una partecipazione al prossimo Sanremo in coppia con Fedez lo diranno il tempo (e le convocazioni Carlo Conti ), ma l’ipotesi sarebbe sul piatto ormai da tempo. Lui, però, bolla l’ipotesi come “improbabile” e prosegue il cammino di Ci Vorrebbe (Ancora) Il Mare, tour celebrativo dei suoi 35 anni di carriera che lo sbarca il 24 ottobre al Forum di Assago, il 29 al Ponchielli di Cremona, l’8 novembre al Clerici di Brescia e il 13 al Teatro di Varese. “ Per tornare all’Ariston ci vuole un progetto ” mette le mani avanti Marco, che con l’interprete di “Battito” al Festival ci ha già cantato “Bella stronza” lo scorso febbraio nella serata del venerdì, quella riservata alle collaborazioni, concedendo poi il bis tre settimane fa, al Forum, sul palco de “Il ritorno a casa”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

