"Imagine all the people": è il motto della "Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità, in programma domenica, mentre oggi la precede l’Assemblea dell’Onu dei Popoli alla sala dei Notari. Un’edizione, visto il contesto mondiale, che si annuncia con numeri record. Gli organizzatori prevedono decine di migliaia di partecipanti, oltre 30mila gli iscritti già certi. Hanno aderito alla Marcia 512 associazioni, 265 enti locali tra Comuni, Province e Regioni, 196 scuole con oltre 10mila studenti totali cui si aggiungeranno una decina di delegazioni di varie università. Il piano di accoglienza prevede 400 pullman da gestire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marcia della Pace, è già storia. Attese oltre trentamila persone: "Azione collettiva: è la causa di tutti"