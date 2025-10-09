Marcia della Pace è già storia Attese oltre trentamila persone | Azione collettiva | è la causa di tutti
"Imagine all the people": è il motto della "Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità, in programma domenica, mentre oggi la precede l’Assemblea dell’Onu dei Popoli alla sala dei Notari. Un’edizione, visto il contesto mondiale, che si annuncia con numeri record. Gli organizzatori prevedono decine di migliaia di partecipanti, oltre 30mila gli iscritti già certi. Hanno aderito alla Marcia 512 associazioni, 265 enti locali tra Comuni, Province e Regioni, 196 scuole con oltre 10mila studenti totali cui si aggiungeranno una decina di delegazioni di varie università. Il piano di accoglienza prevede 400 pullman da gestire. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: marcia - pace
In duemila alla marcia della pace. Una marea di gente per la Palestina: “Basta con questa strage di innocenti”
Solenni festeggiamenti San Giorgio Martire, marcia per la pace all’apertura del 24 agosto
Festeggiamenti San Giorgio Martire, apertura con la marcia per la pace
Domenica 12 ottobre camminiamo insieme per la pace e contro il genocidio! Anche noi saremo alla storica Marcia Perugia-Assisi per chiedere di fermare le guerre, a difesa dei diritti umani e del diritto internazionale. Cammineremo insieme a volontarie e vo - facebook.com Vai su Facebook
Scuola inclusiva, Fish: servono formazione e continuità per il sostegno; Marcia della Pace PerugiAssisi; e tanto altro nella nuova edizione del GRS! Tutte le notizie in 3 minuti https://giornaleradiosociale.it/audio/08-10-2025/… @peppemanzo @ivamaior @f - X Vai su X
La Marcia della Pace di oggi è green e attende centinaia di giovani - «Per lo più sono persone che si fermano al ristoro dopo la messa – spiega Milena Pianosi responsabile organizzativa - Scrive corriereadriatico.it
Marcia a Barbiana per chiedere la pace - Assisi, la bandiera arcobaleno e quella della Palestina: così oggi lungo la Marcia di Barbiana, 24/a ... Riporta ansa.it