marche la regione protagonista al ttg di rimini

Prima uscita ufficiale dopo la rielezione per il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha scelto la 62ª edizione del TTG Travel Experience 2025 – in corso alla Fiera di Rimini fino al 10 ottobre – un momento tradizionale per riaffermare l’impegno della Regione nella promozione turistica e del territorio. Le parole del governatore Acquaroli. “Questa fiera, che negli anni è cresciuta tantissimo, rappresenta un’occasione importante, insieme alla Bit, di incontro tra mercati nazionali e internazionali e, dopo il periodo estivo, è anche uno strumento di ripartenza e rilancio per il turismo della nostra regione – ha dichiarato il presidente Acquaroli -. 🔗 Leggi su Lapresse.it

