Prima uscita ufficiale dopo la rielezione per il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha scelto la 62ª edizione del TTG Travel Experience 2025 – in corso alla Fiera di Rimini fino al 10 ottobre – un momento tradizionale per riaffermare l'impegno della Regione nella promozione turistica e del territorio. Le parole del governatore Acquaroli. "Questa fiera, che negli anni è cresciuta tantissimo, rappresenta un'occasione importante, insieme alla Bit, di incontro tra mercati nazionali e internazionali e, dopo il periodo estivo, è anche uno strumento di ripartenza e rilancio per il turismo della nostra regione – ha dichiarato il presidente Acquaroli -.

© Lapresse.it - Marche, la Regione protagonista al TTG di Rimini