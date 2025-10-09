Ancona, 9 ottobre 2025 – La riconferma a Palazzo Raffaello è arrivata e anche oltre le più rosee aspettative. Adesso è già tempo di procedere con la composizione dell’esecutivo regionale che dovrà accompagnare il presidente Francesco Acquaroli nei prossimi cinque anni di governo. Ma è uno step che, stando agli spifferi al sesto piano della Regione, sarà messo a terra senza correre e con le dovute cautele e rassicurazioni. Il governatore non vuole sbagliare nella composizione della giunta e soprattutto cerca politici o tecnici che siano già pronti ad affrontare un lavoro gravoso. Non solo. L’input è di circondarsi di assessori che abbiano come unico obiettivo quello di sostenere l’attività amministrativa e progettuale per fare crescere le Marche, senza pensare all’ipotesi di candidature post Acquaroli tra cinque anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Marche, il risiko della nuova giunta: Acquaroli detta la road map, c'è l'asse Bugaro-Calcinaro