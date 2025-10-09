Marche il risiko della nuova giunta | Acquaroli detta la road map c’è l’asse Bugaro-Calcinaro
Ancona, 9 ottobre 2025 – La riconferma a Palazzo Raffaello è arrivata e anche oltre le più rosee aspettative. Adesso è già tempo di procedere con la composizione dell’esecutivo regionale che dovrà accompagnare il presidente Francesco Acquaroli nei prossimi cinque anni di governo. Ma è uno step che, stando agli spifferi al sesto piano della Regione, sarà messo a terra senza correre e con le dovute cautele e rassicurazioni. Il governatore non vuole sbagliare nella composizione della giunta e soprattutto cerca politici o tecnici che siano già pronti ad affrontare un lavoro gravoso. Non solo. L’input è di circondarsi di assessori che abbiano come unico obiettivo quello di sostenere l’attività amministrativa e progettuale per fare crescere le Marche, senza pensare all’ipotesi di candidature post Acquaroli tra cinque anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: marche - risiko
Veratv GROUP. . Il Tg Marche di Vera Tv .- ore 19 - SEGUICI SUL CANALE 11 - facebook.com Vai su Facebook
Nuova giunta, i nomi in corsa - Dei sei assessori, tre saranno di Fratelli d'Italia e uno ciascuno per Forza Italia, Lega e la lista civica I Marchigiani ... Si legge su rainews.it
Cisl Marche, 'pronti a confronto con nuova giunta regionale' - Riviera di san Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) dove si è riunito il Consiglio Generale della Cisl Marche, alla prese ... Riporta msn.com