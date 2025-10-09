Marche il nodo sanità
Tocchi la sanità nelle Marche e poi muori, politicamente parlando s’intende. Per informazioni citofonare a Luca Ceriscioli, l’ultimo governatore del Pd (con delega alla sanità) sfiduciato addirittura dai suoi – leggasi Matteo Ricci e soci –, che misero il veto sulla candidatura bis del prof di Pesaro dopo l’harakiri degli ospedali unici (che poi unici non erano) e degli algoritmi creativi, e malgrado una gestione giudicata efficace nella risposta sanitaria alla pandemia. Se poi resta qualche dubbio, è possibile citofonare anche a Filippo Saltamartini, super assessore alla sanità nella prima giunta di Francesco Acquaroli, rimasto clamorosamente fuori dal Consiglio regionale – per ora, e sempre che non si aprano porte girevoli con la chiamata in giunta di Renzo Marinelli –anche per la parabola discendente della Lega, che ha praticamente raggranellato un terzo dei consensi rispetto a cinque anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
