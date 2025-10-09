Maranza armato di coltello alla stazione di Monza | vede i poliziotti e scappa ma la fuga finisce al Beccaria

Monza, 9 ottobre 2025 – Il baby rapinatore del treno. Nel pomeriggio del 7 ottobre, agenti della Questura di polizia di Monza in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno tratto in arresto un sedicenne di nazionalità tunisina destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano per reati di rapina aggravata commessi in concorso a bordo treno. La fuga e l’inseguimento . L’intervento è avvenuto intorno alle 14, quando una pattuglia della Volante, durante il servizio di controllo del territorio nei pressi dei giardini pubblici adiacenti alla stazione di Monza, ha notato un giovane in atteggiamento sospetto che, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maranza armato di coltello alla stazione di Monza: vede i poliziotti e scappa, ma la fuga finisce al Beccaria

