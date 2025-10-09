Manovra rottamazione ma non per tutti e bonus su prima casa | le misure sul tavolo

Ildenaro.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Rottamazione, bonus su prima casa, Irpef, pensioni. Misure e novità della manovra 2026 tengono banco e il vertice tra i leader di centrodestra tenutosi a Palazzo Chigi sarebbe servito a mettere a punto l’impianto generale della legge di bilancio. La maggioranza, raccontano fonti parlamentari, continuerà, dunque, a trattare sulle singole misure da inserire nella legge finanziaria in vista del Cdm del 13 ottobre. L’obiettivo è quello di chiudere il testo entro la settimana prossima. Al centro del summit di ieri sera la riduzione delle tasse per il ceto medio, le misure per le famiglie e sul lavoro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manovra - rottamazione

Le priorità della nuova manovra: taglio dell’Irpef e rottamazione

Tasse più basse e rottamazione quinquies nel 2026, le novità in Manovra

Irpef, pensioni, rottamazione: la manovra 2026 in anteprima. Ecco le misure in cantiere

manovra rottamazione tutti bonusManovra, rottamazione ma non per tutti e bonus su prima casa: le misure sul tavolo - Misure e novità della manovra 2026 tengono banco e il vertice tra i leader di centrodestra tenutosi a Palazzo Chigi sarebbe servito a mettere a punt ... Riporta adnkronos.com

manovra rottamazione tutti bonusManovra, prorogato bonus al 50% sulla prima casa. Giorgetti: «Lavoriamo sulla rottamazione, ma non per tutti» - Sono molti i no che si prepara a pronunciare in vista della prossima manovra. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Rottamazione Tutti Bonus